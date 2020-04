Twilight, chi è Robert Pattinson: età, foto, carriera dell’attore

Conosciamo meglio la storia di Robert Pattinson: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attore reso celebre dalla saga di The Twilight

Robert Pattinson nasce Londra, nel quartiere di Barnes, il 13 maggio 1986. Frequenta l’Harrodian Private School nella capitale inglese suonando sia il pianoforte che la chitarra. Si avvicina al teatro all’età di 15 anni prendendo parte alle interpretazioni del Barnes Theatre Company di Londra. Partecipa alle rappresentazioni del Macbeth di William Shakespeare e a quelle come Anything Goes e Our Town. Poi nel 2004 viene notato dalla TV per La saga dei Nibelunghi interpretando il Principe Giselher. Poi partecipa al cameo nel ruolo di Rawdy Crawley nella pellicola La fiera delle vanità. Le scene in cui Pattinson appare verranno poi eliminate nel montaggio finale, ma saranno incluse nella versione uscita in DVD. Nel 2005 interpreta Cedric Diggory nella saga di Harry Potter nel calice di fuoco.

La sua popolarità cresce a dismisura finalmente con la Saga di The Twilight. Per quel ruolo si presentarono cinque cinquemila attori: alla fine dopo il rifiuto di diversi attori, ci fu spazio per Pattinson. Il 31 maggio 2019 è stato annunciato da Warner Bros: sarà Bruce Wayne/Batman nel film The Batman diretto da Matt Reeves, che uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.

Twilight, chi è Robert Pattinson: vita privata

Nel 2009 Robert ha una relazione con la co-protagonista della Saga di The Twilight, Kristen Stewart. Successivamente quest’ultima è stata colta con il regista, Rupert Sanders, che aveva 19 anni più di lei. Così i due tornano insieme dopo le scuse pubbliche di lei nel 2012, ma dopo pochi mesi si lasciano definitivamente. Nel 2014 frequenta la cantante FKA Twigs, mentre dal 2018 continua ad essere legato all’attrice e modella Suki Waterhouse.

Ha un account Instagram che vanta 330mila followers.