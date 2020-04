Tramonto su Enna lascia senza parole: volto umano appare tra le nuvole. Incredibile ciò che molte persone hanno visto in cielo.

Alle volte la natura sa sorprenderci in modo non solo bizzarro, ma davvero sconvolgente. E’ il caso di quanto accaduto nei cieli della Sicilia nel tramonto di ieri giovedì 9 aprile. L’evento, che può ricordare da vicino quanto accaduto pochi giorni fa nel cielo su Piazza San Pietro, ha lasciato i cittadini di Enna senza fiato e senza parole.

Le immagini incredibile del tramonto siciliano: il volto appare tra le nuvole

Tra le nuvole infatti è apparso quello che a tutti è sembrato un vero volto umano. La foto, pubblicata sui social da Antonio Milana, è diventata ben presto virale e sta facendo impazzire tutti sul web. Ovviamente per chi è credente questa “apparizione” ha implicazioni “divine” e potrebbe rappresentare addirittura un segno della presenza di Dio su di noi proprio in un momento in cui l’Italia sta soffrendo le pene dell’inferno per l’epidemia di Coronavirus. Al di là di tutte le implicazioni religiose e filosofiche non può di certo lasciare indifferenti un’immagine del genere.