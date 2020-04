Stasera in tv film – 90 Minuti in Paradiso: trama del film, oggi 10 aprile

90 Minuti in Paradiso, film drammatico del 2015, racconta la storia di Don Piper, pastore protestante che sopravvisse straordinariamente a un incidente d’auto perché il suo cuore riprese a battere dopo un’ora e mezza.

90 Minuti in Paradiso, film drammatico del 2015 e diretto da Michael Polish, racconta la storia vera di Don Piper, pastore protestante che sopravvisse miracolosamente nonostante il suo battito cardiaco si fosse fermato per un’ora e mezza. L’esperienza dell’Aldilà segnerà profondamente il protagonista e tante altre persone nel mondo.

Scopriamo insieme la trama di questo particolare film.

90 Minuti in Paradiso, film dalla storia vera di Don Piper

Rick Jackson, produttore del film 90 Minuti in Paradiso, ha raccontato riguardo il suo modello di ispirazione: “Penso che molte persone leggano libri, specialmente storie vere, e poi il film non è nemmeno vicino alla storia vera e pieno di cose inventate. Ho detto a Don che pensavo che la storia stava in piedi da sola e il mio impegno per lui era che il film sarebbe stato il più fedele possibile al libro e che sarebbe stato un vero film d’epoca“.

Il film, infatti, si rifà alle pagine del best seller scritto appunto da Don Piper, pastore protestante che sopravvisse miracolosamente dopo un terribile incidente d’auto. Dato per conclusa, la vita di Don Piper si riaccende e lo riporta all’esistenza con una visione che lo sconvolge. Infatti il pastore racconterà di aver visto il paradiso in modo nitido, assaporandone la beatitudine. Una volta tornato sulla Terra, sarà difficile per Don Piper affrontare le conseguenze fisiche subite nell’incidente. La sua riabilitazione sarà, infatti, molto dolorosa tanto da far scaturire in lui un’avversione per Dio, che non lo ha tenuto con sé nell’Aldilà. La visione del paradiso spingerà molti credenti a voler conosce Don Piper e lui stesso a cambiare prospettiva grazie al tanto calore umano dimostratogli dai fedeli.

Cast e personaggi:

Hayden Christensen (Don Piper)

Kate Bosworth (Eva Piper)

Dwight Yoakam (Cecil Beaumont)

Fred Thompson (Jay B. Perkins)

Michael W. Smith (Cliff McArdle)

Michael Harding (Dick Onarecker)

Rhoda Griffis (Preside Mary Nell)

Marshall Bell (Dr. Greider)

