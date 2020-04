Quasi Amici, chi è Driss: storia, vita privata e carriera dell’attore Omar Sy

Conosciamo meglio la storia dell’attore Omar Sy: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del protagonista del film “Quasi amici”

Omar Sy nasce a Trappes il 20 gennaio 1978 da una cameriera originaria della Mauritania e un operaio senegalese immigrati in Francia. Un giorno fa compagnia ad un suo amico speaker a Radio Nova per un provino di un programma: non ci sono ospiti e ocsì lo stesso Sy inventa il personaggio di un calciatore nigeriano. Dal 1996 in poi lo chiamano per interpretare personaggi alla radio facendo coppia fissa su Radio Nova con Fred Testot. Arrivano i primi contatti anche in televisione con Canal+ che lo mette al fianco di Jamel Debbouze nel programma Le cinéma de Jamel e crea Le visiophon. Il successo di Sy e Testot diventa importante anche in televisione con il programma Omar et Fred. Poi a Canal+ incontra il duo comico Eric e Ramzy, che lo coinvolge nella commedia La Tour Montparnasse infernale, nel 2001, di Charles Nemes, offrendogli il suo primo ruolo sul grande schermo, seppur molto piccolo. Con la pellicola di maggior successo di tutti i tempi in Francia, Quasi amici – Intouchables, vince il Premio César per il migliore attore. Poi viene scritturato per X-Men – Giorni di un futuro passato e Jurassic World, quarto capitolo della saga creata da Steven Spielberg.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv film – Quasi amici: cast, trama e trailer del film, oggi 10 aprile

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quasi Amici, chi è Driss: vita privata di Omar Sy

L’attore è sposato con Helene Sy, fondatrice e presidente dell’associazione CéKeDuBonheur ed ha cinque figli. Ha un profilo Instagram molto seguito da un milione e mezzo di followers.