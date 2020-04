Celebrazioni di Pasqua 2020 in tv: come seguire la via Crucis e...

Gli eventi della Pasqua 2020 in diretta tv: quali canali e dove vederli

La Pasqua è la festività cristiana più importante di tutto il calendario è un momento di rinascita, di fine delle sofferenze e di resurrezione. E raramente come in questo momento storico il significato della Pasqua è quanto mai intenso. La Pasqua prevede un lungo calendario di celebrazioni molto coinvolgenti. In tantissimi paesi e città d’Italia sono solitamente organizzate processioni e manifestazioni che ripropongono la Passione di Cristo. Eventi di antica tradizione che si svolgono in cornici di assoluta suggestione come la via Crucis fra i sassi di Matera o la via Crucis del Pontefice al Colosseo di Roma.

La Pasqua 2020 sarà come sappiamo una Pasqua molto diversa. Non ci saranno processioni e manifestazioni, la passeremo tutti chiusi in casa in questa dura lotta contro il coronavirus. La passeremo in cucina preparando ricette della tradizione per sentire più vicino chi ora è lontano e la potremo passare davanti alla tv o al pc per seguire gli eventi delle celebrazioni per la Pasqua.

Pasqua 2020: celebrazioni in tv, orari e canali

In televisione su Rai Uno si potranno seguire le principali celebrazioni tenute da Papa Francesco in Vaticano. La messa delle domenica della Palme andata in onda la mattina del 5 aprile ha fatto il record di ascolti con ben 7 milioni di telespettatori. Per chi non vuole perdersi nulla ci sono i media del Vaticano che trasmetteranno su TV2000 (il canale lo trovate al numero 28 del digitale terrestre, su Sky al canale 157 e su Tivùsat al canale 18). Sul canale Vatican News di Youtube potete seguire tutti gli eventi e vedere quelli passati.

Venerdì Santo, 10 aprile 2020: via Crucis su Rai Uno

L’appuntamento per venerdì 10 aprile è alle ore 21 su Rai Uno con la via Crucis che si svolgerà sul sagrato di San Pietro alla presenza di Papa Francesco. La passione di Cristo avrà questa straordinaria e suggestiva cornice di una piazza di San Pietro completamente deserta.

Sabato Santo, 11 aprile: Sacra Sindone

Alle 7 del mattino su Rai Uno la Santa Messa celebrata dal Santo Padre in diretta dalla cappella di Santa Marta in Vaticano. Alle 16.55 l’appuntamento storico con l’ostensione della Sacra Sindone: evento in diretta su Rai Tre, Tv2000 e RaiNews24.

Alle 21 inizia la Veglia Pasquale in diretta dal Vaticano che sarà trasmessa da Rai Uno.

Pasqua, domenica 12 aprile: benedizione da San Pietro

L’appuntamento più importante della giornata è alle ore 11 con la Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco in Vaticano. Il Papa alle ore 12 impartirà la benedizione Urbi et Orbi. La messa sarà trasmessa in diretta mondiale da Rai Uno, RaiNews24, Tv2000.

Prima di allora programmi sulle celebrazioni Pasquali inizieranno alle ore 9 su Rai Due con ‘Sulla via di Damasco’ e ‘Speciale Protestantesimo’. Prima di collegarsi con piazza San Pietro su Rai Uno alle 10.25 puntata speciale di ‘A Sua Immagine’ condotto da Lorena Bianchetti.

Su Canala 5 alle ore 10 andrà in onda la santa messa in diretta dal Santuario del Divino Amore di Roma.

In serata su Tv2000, alle 21.05, l’intervista integrale a Papa Francesco all’interno del programma ‘Io Credo’.

Pasquetta, lunedì 13 aprile

Nel giorno dell’Angelo le celebrazioni religiose in tv prevedono l’appuntamento alle ore 7 su Rai Uno con la Santa Messa officiata da Papa Francesco nella cappella di Santa Marta in Vaticano.

Alle ore 12 su Tv2000, Radio1 e RaiNews24 Papa Francesco da piazza San Pietro impartirà la benedizione del Regina Coeli.