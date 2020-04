Paola Di Benedetto, matrimonio in vista? La risposta della vincitrice del GF

Interrogata dai fan sulla possibilità di un matrimonio a stretto giro di posta con il suo Federico, Paola Di Benedetto ha preso tempo ed ha risposto così.

Il Grande Fratello Vip si è concluso mercoledì notte con la vittoria, a sorpresa per molti, di Paola Di Benedetto. La modella era emozionata e visibilmente frastornata alla fine del programma. Il suo primo gesto da vincitrice è stato d’altruismo: Paola ha deciso di devolvere l’intero premio in denaro alla Protezione Civile. Il secondo è stato una video chat con il fidanzato Federico Rossi.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: “Do tutto alla Protezione Civile” -VIDEO

La coppia è apparsa innamoratissima e pare che la distanza abbia solo acuito quel sentimento che li lega. Purtroppo, a causa delle restrizioni di questo periodo, la modella veneta non ha potuto vedere di persona il fidanzato. Lo ha spiegato lei stessa nel primo video Instagram dopo mesi di assenza. In questo ha voluto ringraziare i fan per il supporto ricevuto, ma si è anche scusata preventivamente per eventuali frasi sconvenienti all’interno della Casa: “È stato uno shock rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa… mi scuso in anticipo”.

Leggi anche ->Fernanda Lessa: “Paola Di Benedetto una pianta grassa”, interviene Federico Rossi

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paola Di Benedetto: “Matrimonio? Con calma”

I fan e soprattutto le fan di Paola, si sono informate immediatamente sulle intenzioni della modella riguardo ad un eventuale matrimonio. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha dimostrato in questi mesi di essere innamoratissima, ma per il momento non si sente pronta a compiere un passo così importante. Alla domanda sul matrimonio, infatti, ha risposto: “Con calma ragazzi!”. Infine ha risposto alla curiosità dei fan sulla diatriba tra Fernanda Lessa ed il fidanzato: “Non penso ci sia troppo da commentare. Con loro mi sono divertita..è andata come andata, si vede che non dovevamo diventare migliore amiche. Comunque massimo rispetto…chiacchiere che valgono quel che valgono”.