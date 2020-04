Gaia Amici | una vittoria per crescere | “Ho superato tante paure”

Il successo di Gaia ad ‘Amici 19’ è significativo soprattutto a livello personale. La ragazza svela quello che è un percorso di crescita personale importante.

La giovanissima Gaia Gozzi ha trionfato ad ‘Amici 19’. E ad alcuni giorni di distanza dalla sua affermazione, avvenuta lo scorso 3 aprile, la ragazza parla delle sensazioni vissute. Da quelle dettate da un clima particolare venutosi a creare in studio a causa delle disposizioni da rispettare in materia di sicurezza per via del Coronavirus fino alle sue sensazioni personali.

‘Amici’ va in onda in maniera ininterrotta da 19 anni e mai era capitato che il vincitore non ricevesse l’abbraccio di tutti gli altri presenti in studio. Ma è una cosa che adesso proprio non si poteva fare, perché occorre mantenere le distanze sociali tra le persone. Questo allo scopo di limitare il più possibile la circolazione del temutissimo Covid-19. In una intervista concessa al settimanale ‘Gente’, Gaia ad ‘Amici’ rivela di avere imparato molto. E di avere appreso quel che già sapeva prima.

Gaia Amici, non era la prima volta: “Nel 2018 Maria De Filippi mi bocciò ai casting”

“Ogni caduta è una opportunità di rialzarsi e di realizzarsi. Io ho dovuto superare la paura di sbagliare”. Per Gaia quella di ‘Amici’ non era la prima volta. Già nell’edizione del 2018 si era presentata ai casting, ricevendo però una bocciatura da Maria De Filippi. “Torna l’anno prossimo” le disse la padrona di casa. Detto Fatto, la ragazza ci ha riprovato, ed è valso la pena aspettare. La De Filippi non l’aveva ritenuta pronta la prima volta. Lei si è perfezionata, ha studiato e ha anche superato l’insicurezza. “Ho finalmente trovato l’identità. Anche per questo penso di essere riuscita a vincere. Dopo la vittoria ho contattato amici e parenti in videochat, brindando a distanza. La mia famiglia è tutto, anche se quando ho compiuto 18 anni ho scelto di andare a vivere da sola per lasciare le comodità di casa. Ma ora non vedo l’ora di tornare da loro”.

