Figlia in lutto muore per arresto cardiaco al funerale della madre

Laura è collassata al funerale della madre, morta a causa delle conseguenze del Coronavirus, ed il suo cuore ha smesso di battere.

Duplice tragedia ad Atherstone (Warks, Inghilterra), dove una figlia in lutto è deceduta durante il funerale della madre. Julie Murphy, 63 anni, è deceduta lo scorso 15 marzo dopo aver contratto nella casa di riposo in cui era alloggiata il Coronavirus. La donna era un soggetto a rischio visto che soffriva già di sclerosi multipla e demenza, dunque quando il virus ha attaccato il suo corpo si è fatto strada agevolmente e le sue condizioni di salute sono divenute subito gravi.

Il comune del paesino britannico ha concesso ai familiari più stretti di organizzare un funerale in forma privata al cimitero locale. Il numero esiguo di persone presenti è una misura precauzionale dovuta alla necessità di rispettare il distanziamento sociale per il Coronavirus. Il momento di dolore vissuto dai familiari si è acuito proprio mentre si procedeva alla tumulazione di Julie: in quel momento infatti, la figlia Laura Richards ha accusato un malore ed è svenuta. I presenti si sono resi conto che il suo cuore non batteva più ed hanno chiamato un ambulanza, purtroppo all'arrivo dei paramedici

A raccontare la duplice tragedia vissuta dalla famiglia britannica è stata la sorella di Laura, Sadie. La donna ha raccontato al ‘Mirror‘: “Stavano calando la mamma nella tomba e Laura improvvisamente ha detto che non riusciva a respirare. Stava stringendo il suo petto. Mia figlia le ha detto di sedersi e le ha messo un cappotto addosso, ma lei non riusciva a parlare né a respirare. Persino il vicario ha cercato di aiutarla ma non c’è stato nulla da fare, ha avuto un attacco cardiaco fulminante. Perdere tua sorella al funerale di tua madre è come assiste ad un film dell’orrore. Aveva solamente 32 anni”.