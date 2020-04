Fernanda Lessa, ancora problemi: ora c’entra suo marito Luca Zocchi

Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa, non c’è la tranquillità: dopo i problemi all’interno della casa, ecco cos’è successo con suo marito Luca

Fernanda Lessa si è fatta conoscere all’interno della casa del Grande Fratello Vip per il suo caratterino. Nelle ultime ore l’ex concorrente è nuovamente della bufera a causa di suo marito Luca Zocchi. Lo stesso uomo ha messo diversi like sul profilo social della influencer Elisa De Panicis. Alcuni utenti hanno messo subito in guardia la stessa Lessa visto che è una pratica molto diffusa da parte di suo marito. Agli attacchi di Antonella Elia la modella brasiliana aveva svelato: “Si sono conosciuti…”.

Fernanda Lessa, ancora incertezze

Infine, sul suo profilo Instagram la Lessa è stata contattata da un fan che voleva sapere il suo giudizio sulla sulla vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip: “Non ti sembra un po’ strana questa vittoria? Comunque tu e Paolo siete stati i migliori…” La modella si è limitata soltanto con qualche cuore senza esprimere la sua idea sull’influencer.