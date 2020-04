Estrazione EuroJackpot 10 aprile 2020 diretta risultati

Appuntamento del venerdì con i numeri vincenti dell’Estrazione di EuroJackpot 10 aprile 2020: dalle ore 20.00 la diretta dei risultati.

A causa di Covid-19, ripercussioni ci sono su molte estrazioni di lotterie nazionali, ma non solo. Infatti con l’emergenza Coronavirus, non è momentaneamente possibile giocare dall’Italia all’Eurojackpot. In ogni caso, le estrazioni proseguono per l’estero e il Jackpot è di 90 milioni di euro. Anche il 3 aprile nessuno ha indovinato la combinazione vincente.

DIRETTA Estrazione EuroJackpot 10 aprile 2020

I numeri vincenti di oggi 10 aprile 2020:

I due euronumeri estratti:

Estrazione EuroJackpot: giocate sospese in Italia

Giocate dunque sospese in Italia, come da comunicato pubblicato sul sito di EuroJackpot. “A seguito delle disposizioni impartite dall’Agenzia Dogane e Monopoli del 24 marzo 2020, tutte le giocate effettuate per il concorso Eurojackpot n.ro 13 del 27/03/2020 e n.ro 14 del 03/04/2020 sono da considerarsi annullate e, pertanto, non parteciperanno all’estrazione di riferimento”, viene spiegato nella nota. Particolarmente fortunata è stata l’estrazione di venerdì 3 aprile nel resto d’Europa, con 4 premi da 5+1 che hanno vinto quasi 5 milioni di euro a testa.

Come e dove si gioca a EuroJackpot

Si gioca selezionando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2€. Ben dodici le categorie di vincita: dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot milionario europeo. Si tratta di un gioco Sisal che per la prima volta coinvolge ben 18 Paesi europei: oltre all’Italia, in gioco Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’appuntamento con l’estrazione è ogni venerdì alle 20.00.

Quote dell’estrazione EuroJackpot 3 aprile 2020

Premio Valore in Euro (€) Vincitori (Italia) Vincitori (Tutti) 5 Numeri e 2 Euronumeri 90.000.000,00 € 0 Rollover 0 5 Numeri e 1 Euronumero 4.958.270,70 € 0 4 5 Numeri 155.293,40 € 0 7 4 Numeri e 2 Euronumeri 6.588,20 € 0 55 4 Numeri e 1 Euronumero 313,80 € 0 1.039 4 Numeri 124,20 € 0 2.042 3 Numeri e 2 Euronumeri 80,70 € 0 2.692 2 Numeri e 2 Euronumeri 28,20 € 0 39.726 3 Numeri e 1 Euronumero 21,80 € 0 49.769 3 Numeri 16,00 € 0 97.331 1 Numero e 2 Euronumeri 13,00 € 0 216.282 2 Numeri e 1 Euronumero 9,10 € 0 754.661

