Che fine ha fatto Claudia Meini? La donna scomparsa poco dopo la metà di marzo lasciò casa dei suoi in abbigliamento da notte.

Si chiama Claudia Meini la donna scomparsa da casa dal 23 marzo. Sono trascorsi numerosi giorni da quanto, con addosso ciabatte e pigiama, questa 40enne lasciò l’abitazione che condivideva con i suoi genitori a Cascina, in provincia di Pisa.

I conoscenti hanno riferito di averla vista sconvolta a causa dell’epidemia di Coronavirus e che era terrorizzata dall’eventualità di potersi ammalare. I sommozzatori hanno perlustrato un tratto del fiume Arno che passa lì vicino, senza trovare alcuna traccia di lei. In molti hanno fatto dei parallelismi con il caso di Roberta Ragusa, che sparì nel gennaio 2012 sempre dalla provincia di Pisa. La donna scomparsa abitava in realtà a Pisa, in un appartamento condiviso con due studentesse. Il giorno prima di far perdere ogni traccia di sé, sembra che si fosse allontanata anche da quella dimora e che i carabinieri l’abbiano poi trovata in strada in stato confusionale. Per questo poi si trovava dai suoi genitori.

Poi però, trascorse sole poche ore, Claudia è uscita di nuovo da sola e di nascosto, in una condizione che a questo punto lascia presagire qualche turbamento o qualche problematica. Lei aveva avuto un figlio da una relazione poi finita ma a causa della quarantena non poteva più stargli vicino. Il suo compagno, Andrea Marcacci, è preoccupato ma si dice sicuro che Claudia sia viva. Le forze dell’ordine intanto hanno sequestrato il telefonino di lei e stanno provvedendo ad analizzarne gli spostamenti tramite analisi delle celle. Lo stesso teme anche che la sua fidanzata possa avere subito una qualche forma di amnesia o addirittura delle minacce. Le forze dell’ordine continuano ad indagare.

