Don Piper, 90 minuti in Paradiso: la sua storia – VIDEO

La storia di Don Piper, chi è l’uomo che dice di essere stato nell’aldilà: un libro e un film dal titolo 90 minuti in Paradiso.

Don Piper ha venduto oltre 5 milioni di copie dei suoi libri in 40 lingue. Il suo primo libro, 90 Minutes in Heaven: A True Story of Death and Life, è rimasto nella lista dei best seller del New York Times per quasi quattro anni!

Leggi anche –> Colton Burpo, Il Paradiso per davvero: la storia del bambino

L’uomo ha raccontato di essere stato in una sorta di esperienza di premorte e di aver vissuto per 90 minuti in Paradiso. Oltre al best seller, scritto con Cecil Murphey, la sua storia è diventata anche un libro di successo.

Leggi anche –> Bambina uccisa, è stata la madre: “Non volevo avesse rapporti, ora è in Paradiso” – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Don Piper, protagonista di 90 minuti in Paradiso

Il 18 gennaio 1989, il ministro battista Don Piper stava tornando a casa da una conferenza in Texas quando un camion semirimorchio colpì la sua Ford Escort mentre attraversava un ponte. Lo schianto fu gravissimo: quando arrivarono i paramedici, non riuscirono a trovare alcun segno di vita in Piper e lo coprirono con un telo mentre un collega pastore pregava su di lui in attesa dell’arrivo del medico legale.

Difficile dire cosa sia successo, fatto sta che Don Piper quando riprese conoscenza spiegò di essere arrivato direttamente in Paradiso. La riabilitazione per lui non fu semplice: 13 mesi lancinanti di ricovero, 34 interventi chirurgici importanti, inclusi alcuni mai tentati prima negli Stati Uniti, e anni di dolorosa terapia e riabilitazione. Al termine di questo periodo, ha raccontato la sua incredibile esperienza a milioni di persone in tutto il mondo.