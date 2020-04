Don Maurizio Patriciello: chi è il parroco della Terra dei Fuochi

Chi è Don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi: la sua vita per gli ultimi, la lotta contro l’inquinamento, l’amicizia con Nadia Toffa.

Parroco impegnato da sempre in prima linea nella Terra dei Fuochi, don Maurizio Patriciello, sacerdote a Caivano, provincia di Napoli, è noto anche per aver officiato i funerali della conduttrice televisiva Nadia Toffa.

Per la presentatrice prematuramente scomparsa a causa del cancro, don Maurizio Patriciello è stato un padre spirituale, una guida e un amico che le è stato vicino quando ha dovuto affrontare la più dura delle battaglie.

La vita di don Maurizio Patriciello e le sue parole per Nadia Toffa

Entrato in seminario dopo anni di lontananza dalla Chiesa cattolica, lasciando il suo lavoro di paramedico, a seguito di un incontro con un frate francescano, il sacerdote divenne parroco al quartiere di Parco Verde nel Comune di Caivano (sempre in provincia di Napoli) nella Terra dei Fuochi. Da anni è impegnato nella lotta per la tutela di quel territorio denunciando le morti per tumore dovute alle discariche industriali inquinanti e radioattive.

Molti ricordano ancora le sue parole ai funerali di Nadia Toffa: “Nadia amante di giustizia e verità ha raggiunto la fonte. Vieni a dirci cosa è il Paradiso. Vieni a dirci che non è un luogo ma una persona. Ora hai appagato la tua sete di giustizia e verità”. Il sacerdote ha anche scritto due libri: Vangelo dalla terra dei fuochi (Imprimatur, 2013) e Non aspettiamo l’Apocalisse (con Marco De Marco, Rizzoli, 2014).