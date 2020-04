Curiosità su don Davide Banzato: chi è il parroco degli ultimi e prete di strada, conduttore televisivo e attivo nel sociale, cosa sapere.

Classe 1981, nominato sacerdote nel 2006, don Davide Banzato dal 2000 al 2017 è stato responsabile dell’area evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione della comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante.

Parroco degli ultimi, vicino ai tossicodipendenti e prete di strada, don Davide Banzato ha avuto modo di raccontare queste sue esperienze più volte in maniera pubblica.

Cosa sapere su don Davide Banzato: il suo impegno per gli ultimi

Infatti, don Banzato è una figura molto nota a livello mediatico e ha partecipato a diverse trasmissioni, in cui ha avuto la possibilità di raccontare la propria esperienza sacerdotale. Dal 2016 tra i missionari della misericordia su nomina di papa Francesco, mentre l’anno successivo conduce la rubrica Le ragioni della speranza nel programma A sua immagine su Raiuno.

Testimone di decine di eventi di solidarietà, don Davide per tre anni è stato il co-conduttore del Concerto di Natale nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in onda su Canale 5. Nel 2018 è testimone di solidarietà nell’evento Con il cuore – Nel nome di Francesco in diretta dal sagrato della Basilica di San Francesco d’Assisi e in onda su Raiuno. Amico del cantante Nek, con lui ha vissuto l’esperienza di un viaggio missionario in Brasile. Ha partecipato come relatore a molte conferenze sulle tossicodipendenze.