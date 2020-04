Costanza Miriano: chi è la giornalista e scrittrice umbra

Chi è la giornalista e scrittrice umbra Costanza Miriano: cosa sapere su di lei, le collaborazioni e i libri, carriera, curiosità e vita privata.

Classe 1970, Costanza Miriano, perugina di nascita, laureata in lettere classiche nella sua città, dopo aver studiato giornalismo si è trasferita a Roma.

Leggi anche –> Gessica Costanzo, chi è la giornalista che racconta il Coronavirus

Qui ha cominciato a lavorare al Tg3 e nel 2011 è arrivato il suo esordio come scrittrice nel libro Sposati e sii sottomessa, un titolo controverso dove emerge la sua visione del matrimonio.

Leggi anche –> Alessandra Carli, chi è: carriera e curiosità sulla giornalista Rai

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è la giornalista e scrittrice Costanza Miriano

Il libro è una raccolta di lettere alle amiche alle prese con problemi sentimentali e familiari e sostiene appunto la visione cristiana del matrimonio. Successivamente, esce Sposala e muori per lei, che invece si rivolge ovviamente al pubblico maschile. Si tratta di due titoli ispirati a un passo della Lettera agli Efesini di San Paolo. Si legge infatti nel Nuovo Testamento: “Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore […] E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei”.

Molto apprezzati in ambiente cattolico, i due libri vengono tradotti in diverse lingue. Successivamente, lasca il Tg3 e passa a Rai Vaticano, dove si occupa di informazione religiosa. Negli anni, Costanza Miriano ha collaborato con Avvenire, Il Timone, Il Foglio, La Verità.

Membro del comitato “Difendiamo i Nostri Figli”, che figura fra gli organizzatori dei Family Day del 2015 e del 2016, lascia il comitato un paio di mesi dopo il secondo evento. Il suo ultimo libro, Si salvi chi vuole, è uscito nel 2017. La giornalista e scrittrice è sposata con Guido Tombari. La coppia ha quattro figli, due maschi e due femmine gemelle.