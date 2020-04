Coronavirus news | panico sul traghetto | “Ci sono malati a bordo” | VIDEO

Le ultime Coronavirus news parlano di un episodio grottesco che si è verificato su di un traghetto. In pochi secondi è il caos.

C’è un episodio davvero assurdo che riguarda il Coronavirus e che è capitato a bordo di un traghetto. Le news provenienti dall’Indonesia, dove ha avuto luogo il tutto, descrivono minuziosamente l’evento.

Una persona ha filmato tutto quanto successo con il proprio telefono cellulare, riprendendo dei passeggeri in preda al panico che addirittura si tuffano in acqua dopo che si era diffusa la voce che a bordo ci fossero degli individui affetti da Covid-19. L’imbarcazione non ha ricevuto il permesso per attraccare al porto di Maumere dopo che i membri dell’equipaggio per primi avevano manifestato dei sintomi evidenti da Coronavirus. Questo ha portato cinque passeggeri a buttarsi nelle acque per cercare poi di raggiungere a nuoto la riva. I soccorritori li hanno raggiunti, trovandoli muniti di giubbotto di salvataggio ed in buone condizioni. Successivamente il traghetto ha potuto attraccare, ricevendo la visita a bordo di personale medico specializzato ed attrezzato per trattare un caso di epidemia.

Coronavirus news, situazione difficile anche nel Sud-Est Asiatico

Tutti loro si trovano ora in quarantena a terra. Un portavoce del locale Ministero dei trasporti ha fatto appello affinché i restanti passeggeri “siano calmi e cooperino con tutte le norme sanitarie per consentire lo sbarco dalla nave in modo sicuro”. La maggior parte delle persone a bordo erano migranti che tornavano a casa dalla Malesia dopo che anche lì è arrivata l’epidemia da Coronavirus. L’Indonesia ha attualmente 2.956 casi di contagio confermati con anche 240 morti, secondo le ultime statistiche della Johns Hopkins University. Agli individui attualmente in quarantena è stato detto che dovranno attendere una settimana prima di poter fornire i risultati del test. I tre membri dell’equipaggio che erano risultati positivi al test sono stati sottoposti a un kit di test rapido inaffidabile, per poi ricevere un esame più dettagliato, i cui risultati però non sono ancora disponibili.

