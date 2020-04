Coronavirus Giuseppe Conte conferenza stampa: diretta 10 aprile – VIDEO

Nuova diretta del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in conferenza stampa spiega nuove e importanti novità sulla situazione Coronavirus.

Prevista per oggi una conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale fornisce in diretta gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Coronavirus e sui rapporti tra Italia e Unione Europea.

L’annuncio in mattinata via Twitter: “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”.

MES, Coronavirus e lockdown: parla Giuseppe Conte

La conferenza stampa di oggi arriva dopo quanto accaduto ieri alla riunione dell’Eurogruppo e a tre giorni dalla programmata fine del lockdown nel nostro Paese. Già da diversi giorni, gli esperti hanno ribadito che non vi sarà alcuna riapertura dopo il 13 aprile e che il lockdown, salvo pochissime eccezioni, sarebbe proseguito fino al 4 maggio. Ieri, intanto, il premier Conte aveva rilasciato un’intervista alla BBC.