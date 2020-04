Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi confessano le loro preoccupazioni riguardo la drammatica vicenda italiana causata dall’emergenza Coronavirus.

Carmen Russo e il marito Enzo Paolo Turchi si sono espressi in merito all’isolamento al quale gli italiani si stanno sottoponendo a causa del Coronavirus. I due ballerini hanno raccontato come stanno vivendo la quarantena e si sono definiti molto preoccupati per quello che sta accadendo.

“Ci rattrista molto. Pensare alle persone che perdono i familiari senza nemmeno poterli salutare un’ultima volta fa male al cuore“, così dichiara la ballerina Carmen Russo. “Di questi tempi riuscire a sorridere è quasi impossibile“, ha continuato. Eppure, avere una bambina piccola in casa rallegra le giornate di isolamento. Come previsto dalle misure anti-contagio imposte dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è necessaria la quarantena in casa ma, nell’abitazione dei due ballerini, è bandita la pigrizia. Sicuramente non è facile far restare i bambini a casa, ma con un po’ di inventiva le mura domestiche si trasformano un po’ in savana, un po’ in campo di calcio e, quando è ora di cena, la piccola Maria chiede sempre di poter giocare coi suoi genitori. “Maria è iperattiva, non è impresa facile sebbene lei abbia la fortuna di potersi sfogare in giardino con i nostri cani per una manciata di minuti al giorno“.

Giornata piena per la figlia di Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

La showgirl Carmen Russo, insieme al marito Enzo Paolo Turchi ha studiato un programma fitto di impegni per la piccola, ma la priorità resta la scuola online: “È gratificante vederla autonoma, ma appena sento la voce della maestra Federica, che è bravissima, mi metto accanto a mia figlia e, senza essere invadente, assisto. Dopo pranzo la musica cambia, parte la rumba“. La situazione che vive l’Italia è drammatica e la coppia di ballerini ha raccontato come hanno cercato di spiegarla a loro figlia: “Più lei faceva domande, più noi cercavamo di tranquillizzarla e più ci siamo resi conti dell’energia e del coraggio che infondiamo l’uno all’altro“.

