Alba Parietti si mostra sui social senza trucco, suscitando molti commenti da parte dei fans. Recentemente la showgirl ha subito molte critiche per come si è espressa in merito all’emergenza Coronavirus.

Alba Parietti è stata recentemente criticata a causa di alcuni commenti fatti in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. Nonostante ciò, torna a mostrarsi su Instagram, abbastanza irriconoscibile. Suscita diversi commenti da parte dei suoi followers.

La showgirl piemontese Alba Parietti si mostra sul suo profilo Instagram, dove conta oltre 303 mila followers, senza trucco e in versione ‘geisha‘. Molti sono i commenti dei fans, abbastanza sorpresi dal suo look così casalingo. “Non ti avevo riconosciuta, sembri una ragazina…complimenti“, questo il commento di un follower. Altri, invece, si lasciano andare ad esternazioni ben più sgradevoli e disprezzanti. Tra i commenti degli haters e quelli degli ammiratori che difendono l’artista, comunque le reazioni al post sono numerose.

“Alba, cerca di non leggerli questi commenti di persone nulle sulla terra. Come si vede che la cattiveria non ha paura nemmeno dei mostri!“, questo il messaggio di un fan della Parietti che la difende e incita a non farsi buttare giù dalle critiche.

