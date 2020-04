Tina Cipollari non si sposa più, saltano le nozze con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari non si sposa più: la nota opinionista di Uomini e Donne sarebbe dovuta convolare a nozze con il fidanzato Vincenzo Ferrara.

Addio al sogno d’amore per Tina Cipollari con il suo fidanzato Vincenzo Ferrara? L’opinionista di Uomini e Donne, molto amata dal pubblico, frequenta infatti da qualche anno l’uomo originario di Firenze, entrato nella sua vita dopo la fine del matrimonio con l’hair stylist Kikò Nalli, padre dei suoi tre figli. Proprio in questi giorni la coppia avrebbe dovuto andare all’altare, ma qualcosa ha fermato tutto all’ultimo.

Tina Cipollari: niente nozze

Secondo infatti il settimanale Nuovo Tina e Vincenzo si sarebbero dovuti sposare in questi giorni, come per esempio Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ma l’epidemia del Coronavirus ha bloccato tutto, viste anche le restrizioni per le cerimonie civili e religiose. A dichiararlo non la diretta interessata, sempre molto attenta alla privacy, ma una fonte vicina: “Si sarebbero dovuti sposare in questi giorni, ma la drammatica diffusione del coronavirus e i decreti del Governo hanno bloccato tutto…”

Questo però non significa che la cerimonia non si farà, ma che sarà semplicemente rimandata a fine estate: “Tutto è rinviato a fine Estate, nella speranza che questo incubo sarà finito per allora…”

Le intanto per il momento tace e si limita a pubblicare dei post divertenti su Instagram, dove è seguita da oltre un milione di followers: