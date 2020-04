Studentessa di Medicina uccisa, il fidanzato: “Non so come l’ho ammazzata”

Nell’ultima puntata di ‘Chi l’ha visto?’ è emerso un audio del fidanzato di Lorena Quaranta, la studentessa siciliana uccisa a Messina.

L’omicidio di Lorena Quaranta, studentessa di Medicina uccisa nel messinese, è uno dei casi di cronaca nera che ha sconvolto l’opinione pubblica in queste settimane. Il fidanzato l’ha uccisa la mattina del 31 marzo, nella loro abitazione di Furci Siculo (Messina), in seguito ad una violenta lite. I Carabinieri sono giunti nell’abitazione dei due studenti universitari dopo che lo stesso ragazzo si è denunciato. Il giovane ha ammesso anche di presenza il proprio crimine. Successivamente ha spiegato che la ragione della sua reazione violenta è stata la convinzione che Lorena gli avesse trasmesso il Coronavirus.

Durante la puntata di ieri di ‘Chi l’ha visto?’, è stato trasmesso l’audio della telefonata che Antonio De Pace, l’autore dell’omicidio, ha fatto ai Carabinieri di Taormina per denunciare il suo reato. Si sente distintamente come il giovane ammetta di aver ucciso la fidanzata e come gli necessiti prendere un po’ di fiato per rispondere alle domande dell’operatore del centralino. Quando questo gli chiede come ha commesso l’omicidio, Antonio risponde: “Non lo so manco io”.

Studentessa uccisa a Messina, gli investigatori indagano su possibili precedenti violenze

Un episodio che probabilmente non poteva essere evitato. Chiunque conoscesse la coppia si dice sicura che tra loro tutto andasse per il meglio. In passato Antonio si era mostrato come un soggetto tranquillo, non incline alla violenza. Nessuno, infatti, si sarebbe mai atteso un simile epilogo per la loro relazione. Gli investigatori in queste ore continuano a cercare testimonianze che possano dimostrare episodi di violenza dello studente, prima dell’omicidio.

Antonio De Pace lavora come infermiere e stava svolgendo un tirocinio come odontoiatra al Policlinico di Messina. Proprio nell’ospedale siciliano aveva incontrato ed aveva stretto la relazione con la fidanzata. Qui, infatti, Lorena stava effettuando il tirocinio per essere abilitata come medico, professione per la quale aveva una vera e propria vocazione, come dimostrava uno degli ultimi post sui social.