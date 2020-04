Stasera in tv film – Pirati dei Caraibi 2: cast, trama e trailer del film

Stasera in televisione andrà in onda Pirati dei Caraibi 2 – La maledizione del forziere fantasma, film del 2006, parte della celebre saga che iniziò con La maledizione della prima luna: cast, trailer e trama del film di oggi, 9 Aprile

Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma, film del 2006, rappresenta il secondo capitolo dell’amatissima saga che mescola avventura, misticismo e l’ironia di dialoghi sempre pungenti. La pellicola, diretta da Gore Verbinski, andrà in onda su Canale 5 alle ore 21.20. Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano il secondo capitolo di questa avventura.

Pirati dei Caraibi 2, trama del film

I neo sposi Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati per aver agevolato la fuga del Capitano Jack Sparrow. Lord Cutler Beckett fa un accordo con Will per il quale concederà gli concederà libertà solo se riuscirà a recuperare la bussola magica di Sparrow. Il Capitano dei pirati nel frattempo è riuscito a ottenere ciò che stava cercando: il disegno di una chiave. Jack Sparrow incontra Sputafuoco Bill Turner, membro della ciurma dell’Olandese Volante, capitanata da Davy Jones. Jack, se non vuole essere trascinato negli abissi dal mostruoso Kraken, dovrà ripagare il suo debito riunendosi alla ciurma di Jones… ma, come ormai sappiamo, Sparrow non è propriamente un uomo di parola.

Cast del film

Johnny Depp (Jack Sparrow)

Orlando Bloom (Will Turner)

Keira Knightley (Elizabeth Swann)

Bill Nighy (Davy Jones)

Jack Davenport (James Norrington)

Tom Hollander (Cutler Beckett)

Stellan Skarsgård (Sputafuoco Bill Turner)

Kevin McNally (Joshamee Gibbs)

Jonathan Pryce (Weatherby Swann)

Lee Arenberg (Pintel)

Mackenzie Crook (Ragetti)

Martin Klebba (Marty)

David Bailie (Cotton)

Naomie Harris (Tia Dalma)

David Schofield (Ian Mercer)

Alex Norton (Capitano Bellamy)

Geoffrey Rush (Hector Barbossa, cameo)

