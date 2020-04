Stasera in tv film – Doc | Nelle tue mani: personaggi e trama episodi 5 e 6

Oggi, 9 Aprile, Doc – Nelle tue mani su Rai 1 torna in prima serata e in prima visione: trama della quinta e della sesta puntata, cast e personaggi della fiction Rai

Luca Argentero è Andrea Fanti, protagonista di Doc – Nelle tue mani, fiction in onda stasera in televisione su Rai 1 alle ore 21.25. La storia narrata durante le 8 puntate della miniserie si ispira al libro autobiografico del Dr. Pierdante Piccioni intitolato Meno dodici.

Durante la messa in onda di oggi, 9 Aprile, lo smemorato dottor Fanti arriverà a mettere in pericolo l’ospedale.

Scopriamo insieme la trama delle puntate di questa sera in tv e quando potremo vedere gli ultimi quattro episodi della fiction.

Doc – Nelle tue mani, trama

La lotta per ritrovare se stesso di Andrea Fanti, ex primario che ha perso la memoria degli ultimi 12 anni della sua vita, durante l’appuntamento che andrà in onda oggi raggiungerà il livello massima difficoltà.

Episodio 5: L’errore

Giulia si scontra con una paziente che pretende di essere visitata solo dal dottor Fanti, suo medico di fiducia che pensa essere ancora il primario. Fuorviato dalla sua amnesia, Andrea Fanti, si trova spiazzato e compie un errore grossolano, mettendo in difficoltà tutto il personale dell’ospedale.

Gli specializzandi, soprattutto, per colpa dello sbaglio del medico si troveranno in una situazione di estrema difficoltà.

Episodio 6: Come eravamo

Un flashback ci riporta a dieci anni prima dello sparo che ha cambiato per sempre l’esistenza di Andrea Fanti.

Andrea, ancora marito di Agnese e di lei molto innamorato, è in competizione con Marco per l’avanzamento di carriera più ambito: il ruolo di primario. Come la storia ha anticipato sappiamo che quella gara è stata vinta da Andrea e che Marco non ha mai digerito la cosa, almeno sino a quando non lo ha sostituito nella mansione. Il racconto del tempo passato mostra il momento esatto in cui alla passione per la professione si è sostituita l’ambizione. Paradossalmente, da quel momento Andrea Fanti ha iniziato a perdere ciò che davvero è importante, finendo per non attribuire più valore ai suoi affetti.

Doc – nelle tue mani, personaggi e cast:

Luca Argentero (Andrea Fanti)

Matilde Gioli (Giulia Giordano)

Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini)

Sara Lazzaro (Agnese Tiberi)

Raffaele Esposito (Marco Sardoni)

Alberto Malanchino (Gabriel Kidane)

Silvia Mazzieri (Alba Patrizi)

Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna)

Simona Tabasco (Elisa Russo)

Giovanni Scifoni (Enrico Sandri)

Beatrice Grannò (Carolina Fanti)

Pia Lanciotti (Fabrizia Martelli)

