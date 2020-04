Ospedale di Alzano | il timore “Il Coronavirus lì prima che a Codogno”

L’epidemia di Coronavirus in Lombardia ed in Italia sarebbe partita dall’ospedale di Alzano Lombardo. È il sospetto di tanti e di ‘Chi l’ha Visto’.

L’ospedale di Alzano Lombardo è finito al centro di aspre critiche in merito alla pandemia da Coronavirus in Lombarda. Infatti il comportamento assunto da chi gestisce la struttura della località in provincia di Bergamo è parsa decisamente controversa. La trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha Visto’ ha compiuto un reportage in proposito, affermando che i documenti relativi sono stati secretati. Lì ci sarebbero stati dei casi da Covid-19 ben prima che venisse resa nota la vicenda del Paziente Uno di Codogno. E tale ipotesi è rafforzata dalla testimonianza di un uomo che era stato in visita al fratello, ricoverato proprio all’ospedale di Alzano. Le cause erano da ricercare in febbre alta, tosse, problemi respiratori marcati ed una polmonite in atto. Proprio i sintomi più caratteristici da Coronavirus.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ospedale di Alzano, la paura è che sia diventato un ricettacolo di contagio prima del caso di Codogno

L’uomo e la moglie avevano chiesto se potesse trattarsi del Covid-19, che in quei giorni pareva fosse circoscritto solamente alla Cina. La risposta del medico fu che nella provincia di Bergamo non esisteva nessun caso del genere. Ma l’indomani l’ospedale di Alzano venne chiuso. Una scelta che ha lasciato marito e moglie sbigottiti e che ha visto entrambi protestare veementemente al telefono. Infatti soltanto il giorno prima avevano fatto visita al loro caro, e nessuno li aveva poi informati della chiusura della struttura. Notizia che i due hanno appreso su Facebook. la domanda è per quale motivo la chiusura sia avvenuta in maniera tardiva e dopo troppe esitazioni. Perché nel frattempo in molti sono diventati degli untori e hanno trasmesso il Coronavirus con il loro viavai in quell’ospedale, probabilmente senza saperlo. Si teme che sia successo proprio questo, e ‘Chi l’ha Visto’ continua ad indagare in merito.