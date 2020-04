Nonna Cornelia, guarita dal Coronavirus a 107 anni compiuti

Donna olandese di 107 anni diventa la persona più anziana del mondo per sopravvivere al Coronavirus: la storia di Cornelia Ras.

Una storia di speranza quella della donna olandese di 107 anni compiuti, Cornelia Ras, forse la più anziana donna al mondo a essere guarita dal Coronavirus. La super nonna è stata informata dai medici lunedì che aveva sconfitto l’infezione.

Da quanto si apprende, aveva contratto il Covid-19 durante una funzione religiosa. Cornelia Ras si ammalò il 17 marzo, il giorno dopo il suo 107° compleanno, secondo il quotidiano olandese AD.

Guarita dal Coronavirus a 107 anni: la sua incredibile storia

L’anziana era stata a messa con altri residenti nella sua casa di cura a Goeree-Overflakkee, un’isola nel sud-ovest del paese. In tutto 41 persone avevano contratto il Coronavirus tra gli ospiti della struttura. Dodici di quel gruppo sono morti da allora, ma lunedì i medici hanno riferito a Cornelia Ras di aver sconfitto l’infezione. “Non ci aspettavamo che sopravvivesse a questo”, ha detto al quotidiano la nipote Maaike de Groot. La super nonna olandese “non prende medicine, cammina ancora bene e si inginocchia ogni notte per ringraziare il Signore. A quanto pare, sarà in grado di continuare a farlo”, ha aggiunto ancora la nipote.

Il numero di casi confermati di Coronavirus nei Paesi Bassi è aumentato di 1.213 giovedì, portandosi a 21.762, hanno detto le autorità sanitarie, con 148 nuovi decessi. Il bilancio delle vittime del paese ammonta a 2.396, ha affermato l’Istituto olandese per la sanità pubblica (RIVM) nel suo aggiornamento quotidiano. Tra i più anziani ad aver sconfitto il Coronavirus c’è Bill Lapschies, un americano di 104 anni sopravvissuto alla seconda guerra mondiale e alla pandemia di influenza spagnola. In Cina, Zhang Guangfen, una nonna di 103 anni, si riprese da Covid-19 dopo un trattamento di sei giorni a Wuhan. La stessa età ha una donna iraniana, della quale non sono state rese note le generalità, mentre la genovese Lina Grondona ha sconfitto il virus a 102 anni.