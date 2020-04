Morto Corrado Di Corrado, la famiglia: “Contratto Coronavirus in ospedale”

Grave lutto a Foggia, morto Corrado Di Corrado, presidente del Tribunale dal 2017, la famiglia: “Ha contratto il Coronavirus in ospedale”.

Il mondo istituzionale della provincia di Foggia è in lutto per la morte di Corrado Di Corrado. Si è spento dopo una battaglia contro la leucemia il presidente del Tribunale di Foggia, in carica dal settembre 2017. Aveva contratto il Coronavirus.

La Sezione Aiga di Foggia si stringe intorno alla famiglia del professionista in questo momento così doloroso. Tanti sono i messaggi di cordoglio sia dal mondo dei colleghi magistrati che da quello degli avvocati.

La denuncia della famiglia di Corrado Di Corrado morto di Coronavirus

Scrivono i colleghi dell’uomo: “Va via in punta di piedi, in assordante silenzio, una guida umana e professionale. Va via il presidente, l’amico, l’uomo retto, un pezzo di storia del Tribunale di Foggia. A noi che restiamo lascia l’eredità del suo insegnamento: il perseguimento di una giustizia umana, profonda, incorruttibile, uguale per tutti”.

I familiari del magistrato intanto accusano che l’uomo non sarebbe morto di leucemia ma per aver contratto in ospedale il Coronavirus, che avrebbe fatto precipitare le sue condizioni di salute. Il professionista – spiegano – “era affetto da leucemia da 10 mesi ed era ricoverato a Casa Sollievo della Sofferenza, dove ha subito un trapianto di midollo osseo”. L’intervento era perfettamente riuscito, spiegano i familiari, poi la positività al virus e l’improvviso aggravarsi delle condizioni.