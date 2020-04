Meteo del weekend di Pasqua: previsioni del tempo in Italia. Cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Che tempo farà durante il weekend di Pasqua e a Pasquetta? La domanda quest’anno non è pressante come negli altri anni perché non potremo andare da nessuna parte, nemmeno a trovare i parenti, ma saremo costretti a restare a casa. Queste sono le regole severe, ma necessarie, per il contenimento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Come era prevedibile, infatti, il Governo italiano, ha prorogato al quarantena che scadeva il 3 aprile fino a dopo Pasqua, il 14 aprile, e molto probabilmente le prorogherà ancora. Quest’anno niente gite a Pasqua e Pasquetta e molto probabilmente nemmeno per il 25 aprile e il 1° maggio.

Regole sicuramente molto dure ma necessarie soprattutto se non vogliamo vanificare i progressi fatti fin qui con il calo dei nuovi contagi e soprattutto dei ricoveri negli ospedali che si sono avuti negli ultimi giorni. Occorre avere ancora pazienza. Nulla ci impedisce, tuttavia, di conoscere le previsioni del tempo, soprattutto se programmiamo di passare la Pasqua e la Pasquetta sul terrazzo di casa o in giardino, per i fortunati che li hanno.

Come avevamo anticipato giorni scorsi, saranno giorni caratterizzati dall’alta pressione, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato e temperature in rialzo. Certo una sofferenza di questi tempi, ma un po’ di sole ci metterà sicuramente di buon umore, oltre a fornirci un po’ di vitamina D.

Ecco in dettaglio le previsioni meteo del weekend di Pasqua in Italia.

Meteo del weekend di Pasqua: le previsioni per l’Italia

Durante questa settimana il tempo sull’Italia ha avuto un miglioramento con giornate più stabili e più soleggiate e soprattutto un rialzo delle temperature dopo il brusco calo termico della scorsa settimana, anche con gelate mattutine. Infatti l’alta pressione è tornata a dominare sull’Italia, portando un tempo primaverile dopo il freddo fuori stagione dei giorni scorsi, sebbene le temperature stiano aumentando gradualmente.

L’area centrale d’Europa continua ad essere dominata dall’alta pressione, garantendo ancora tempo stabile e soleggiato anche sull’Italia. Grazie alle correnti subtropicali le temperature si mantengono sui valori primaverili, ma nei prossimi giorni è atteso un deciso rialzo, in particolare durante il weekend di Pasqua quando in alcune zone d’Italia si potranno superare anche i 25° C, come prevede 3bmeteo.com. Proprio durante le festività pasquali, tuttavia, il campo di alta pressione avrà un cedimento, attaccato da correnti umide di provenienza atlantica che potranno portare qualche pioggia sull’Italia il lunedì di Pasqua, confermando dunque la tradizione della pioggia a Pasquetta.