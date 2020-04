Alfonso Signorini è tornato all’attacco durante la finale del Grande Fratello Vip. Una frase di Aruta non gli è piaciuta e così parte la sua confessione

Le polemiche in casa Grande Fratello Vip ci sono state fino al giorno della finale. Dopo l’attacco di Zequila a Sossio e alla sua ex moglie, è intervenuto anche Alfonso Signorini dopo una frase pronunciata dallo stesso Aruta che non gli è affatto piaciuta: “Chi non ha figli non può capire”. Così il conduttore del GFVip ha subito risposto: “Non dire che chi non ha figli non può capire. A volte dietro a questa realtà c’è tanta sofferenza. E te lo dice uno che i figli li vorrebbe. Credo di poter parlare anche a nome di Antonio con questo. Detto ciò, so che hai capito quello che sto dicendo”.

La confessione di Signorini: “Vorrei avere dei figli…”

Dopo le parole di Signorini non ci sono state altre repliche da parte di Antonio Zequila. Per la prima volta il conduttore ha toccato un argomento così importante della sua sfera personale parlando anche della voglia di essere padre e di avere dei figli. Un gesto davvero nobile da parte dello stesso padrone di casa che ha tenuta compagnia migliaia di italiani in questi lunghi mesi.