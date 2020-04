Incidente ambulanza | schianto durante la corsa in ospedale

Botto fortissimo, incidente ambulanza utilitaria: è successo tra un mezzo di soccorso, che correva per fare ricoverare la donna, ed un’altra auto.

Un incidente stradale di gravi proporzioni ha coinvolto un’ambulanza del servizio navetta dell’Asl Roma 6. Il fatto ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 8 aprile 2020, con il mezzo di soccorso che era diretto all’ospedale dei Castelli in tutta fretta.

A bordo c’era una anziana che necessitava di un ricovero. Non a causa del Coronavirus, da quanto si apprende. All’improvviso l’incidente, con l’ambulanza che si è scontrata con una Fiat Panda spuntata da una traversa laterale di colpo. Al volante di quest’ultimo veicolo c’era una donna di mezza età. Lo schianto è stato forte, dal momento che il mezzo di soccorso procedeva a velocità spedita ed a sirene spiegate, data l’urgenza in corso.

Incidente ambulanza, ci sono 4 feriti in totale

L’evento ha portato al ferimento di 4 persone. Si tratta delle due donne e di due paramedici, dei quali uno era al volante. Ad ogni modo, sembra per fortuna che nessuno di loro versi in gravi condizioni. Per ognuno di loro è scattato il ricovero proprio al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembra proprio che il tutto abbia tratto origine dalla Panda uscita dalla strada laterale. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, con i carabinieri e la Polizia Locale che hanno svolto i rilievi del caso. Per alcune ore la strada è stata chiusa, restando interdetta al passaggio degli altri veicoli in entrambi i sensi di marcia.

