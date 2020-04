Giulia De Lellis senza freni sui social: “Amare due persone? Si può tutto…”

Giulia De Lellis ha soddisfatto la curiosità dei suoi fan e sostenitori (ma anche degli hater) in una sorta di question time tramite il suo profilo Instagram.

In quest’ultimo periodo Giulia De Lellis ha fatto molto parlare tanto di sé per via del ritorno di fiamma a sorpresa con il suo ex Andrea Damante. E poche ore fa la famosissima influencer ha stupito ancora: rispondendo a una serie di domande che le sono state poste dai fan e sostenitori (ma anche dagli hater) tramite il suo profilo Instagram ha detto qualcosa di veramente inedito a proposito del tradimento.

Tutto è nato dalle insinuazioni di un utente che, parlando della love story tra Giulia e Andrea, si è spinto oltre ironizzando, se così si può dire, sul tradimento di lei da parte di lui. La diretta interessata non si è tirata indietro: ha risposto alla “provocazione” nella maniera più sincera possibile, e proprio questo ha suscitato grande clamore tra il pubblico dei social e non solo.

Le risposte spiazzanti di Giulia De Lellis

Nel corso dell’intervista virtuale, a tarda notte, qualcuno ha chiesto a Giulia De Lellis: “Si possono amare due persone contemporaneamente?”. La risposta della Nostra è stata secca e chiara: “Forse per un po’. Per me si può tutto. Però prima o poi una vincerà sull’altra!”. Il riferimento implicito (ma neanche troppo) è ovviamente al suo passato con Andrea Damante che, per chi non lo ricordasse, l’ha effettivamente tradita.

Proprio quel tradimento – sul quale peraltro l’influencer ha scritto un libro – è stato all’origine di un’accesa polemica con Selvaggia Lucarelli. Giulia, però, resta ferma sulle sue idee. Anzi, raccomanda a tutti di “non vivere mai nel terrore del giudizio. Si vive malissimo secondo me…”.

