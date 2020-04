Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto: “Do tutto alla Protezione Civile” -VIDEO

Dopo aver vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha deciso di devolvere il premio in denaro in favore della Protezione Civile.

Si è conclusa dopo mesi di polemiche la quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due finalisti erano Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro. Quest’ultimo è stato forse il personaggio più discusso e amato dal pubblico femminile della trasmissione, per il suo essere riservato e per la dolcezza mostrata nella relazione con Clizia. Alla fine, però, la maggioranza degli spettatori a casa ha premiato Paola Di Benedetto.

Conosciuta dal grande pubblico come “Madre Natura” di Ciao Darwin, la bellissima foto modella in questi anni si è guadagnata un notevole successo sui social. In molti ne conoscevano solo la bellezza esteriore, ma in questi mesi ha dimostrato di essere una splendida persona. Proprio la sua pacatezza, la sua sensibilità e la sua fragilità sono state le armi vincenti. Ad ulteriore dimostrazione della sua generosità d’animo, Paola ha deciso di devolvere l’intero premio per la vittoria alla Protezione Civile, come supporto per la lotta la Coronavirus.