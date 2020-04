Francesca Manzini, il dramma della madre ricoverata: “Forza Mamma”

La mamma di Francesca Manzini si trova purtroppo in ospedale e la nota imitatrice è comprensibilmente preoccupata. Ecco cosa scrive su Instagram.

Attimi di panico tra i fan, gli ammiratori, e gli amici di Francesca Manzini. Poche ore fa, infatti, la nota imitatrice ha pubblicato una fotografia che la ritrae in posa insieme alla sua mamma, con le dita incrociate come in segno di speranza. Il tutto accompagnato da una didascalia che recita: “Forza mamma!”. Dato il momento che stiamo vivendo, tutti hanno subito pensato al peggio.

Leggi anche –> Francesca Manzini, chi è: età, vita privata, foto e carriera dell’imitatrice

Leggi anche –> Francesca Manzini, operazione col sorriso: “Ho vinto io, tiè”

In molti si sono chiesti se la mamma di Francesca Manzini fosse stata contagiata dal Coronavirus. Ma l’imitatrice ha subito chiarito che a farla impensierire è tutt’altro: “Non è covid, tranquilli! Solo un po’ di sostegno per la mia mamma Gabry!” ha spiegato, aggiungendo che ha accompagnato la madre in ospedale poiché doveva subire un semplice intervento e che ora è del tutto fuori pericolo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Francesca Manzini tra paura e speranza

Francesca Manzini ha poi postato un ulteriore video sul suo profilo Instagram nel quale dichiara di aver salvato la vita a sua madre. “Lei mi ha dato la vita, ci ha messo nove mesi e io in tre giorni gliel’ho fatta continuare, integrare” afferma col suo consueto sorriso l’imitatrice di Mara Venier. Nulla viene detto in merito al problema di salute, ma l’importante è che sia stato superato…

Leggi anche –> Maurizio Manzini papà di Francesca Manzini | chi è il dirigente della Lazio

Visualizza questo post su Instagram Forza Mamma! ❤️ #top #love #mom #strong #together Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1) in data: 9 Apr 2020 alle ore 2:31 PDT

EDS