Fabrizio Nevola, chi è l’attore: Amedeo in Napoli milionaria

Carriera e curiosità su Fabrizio Nevola, chi è l’attore che interpreta il ruolo di Amedeo in Napoli milionaria, con Massimo Ranieri.

Classe 1979, nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, Fabrizio Nevola è un attore teatrale di lungo corso, che si è cimentato con molti ruoli di vario genere.

Leggi anche –> Ester Botta, chi è l’attrice: Maria Rosaria in Napoli milionaria

Formatosi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha conosciuto una certa notorietà televisiva entrando a far parte del progetto Eduardo di Massimo Ranieri.

Leggi anche –> Eleonora Giovanardi, chi è l’attrice protagonista di Quo Vado

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attore Fabrizio Nevola

Il progetto ha portato in televisione sulle reti Rai quattro tra le più importanti commedie di Eduardo de Filippo: “Filumena Marturano” con Mariangela Melato, “Napoli milionaria!” con Barbara De Rossi, “Questi Fantasmi” con Donatella Finocchiaro e “Sabato, Domenica e Lunedì” con Monica Guerritore. In tutti i casi, l’interprete principale è Massimo Ranieri. Il suo esordio nella fiction arriva invece con Capri 3, per la regia di Vittorio Mottola.

Successivamente, arrivano Distretto di polizia 10, Un passo dal cielo 2 e Squadra antimafia 6. Infine, nel 2017, fa parte del cast di “Sotto copertura – la cattura di Zagaria”. ‘Le verità’, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo con Francesco Montanari esce nello stesso anno. Infine, l’attore ha fatto parte del cast di Taxi 5, regia Frank Gastambide, prodotto da Luc Besson e quindi nello stesso anno di Tonno Spiaggiato, regia Matteo Martinez con Frank Matano.