Fabrizio Corona, ritorno di fiamma con Nina Moric? La famiglia si riunisce

Torna la calma a casa di Fabrizio Corona: così c’è stata la nuova unione con Nina Moric che non è stata più definita “ex”

Fabrizio Corona è tornato ad essere più tranquillo. Qualche giorno fa ha festeggiato i 46 anni insieme al figlio Carlos e Nina Moric. “Navighiamo a vista”, le loro dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Novella 2000. Così il direttore Roberto Alessi ha svelato cosa sta succedendo nelle ultime ore tra la coppia. La famiglia è tornata ad essere tranquilla insieme e rispetto al passato sembrano essere più maturi rispetto a quando avevano 20 anni.

Fabrizio Corona, la tranquillità con Nina Moric

Una settimana fa lo stesso Corona aveva svelato sui suoi canali social: “C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi”. Così Nina Moric non è più la sua “ex”, così come la stessa donna che è tornata a parlare di marito lasciando alle spalle i vari litigi e problemi. La famiglia ora sembra essere riunita nuovamente. Per la tranquillità di tutti.