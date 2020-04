Ester Botta, chi è l’attrice: Maria Rosaria in Napoli milionaria

Carriera e curiosità su Ester Botta, chi è l’attrice che interpreta Maria Rosaria Jovine in Napoli milionaria, con Massimo Ranieri.

Nata a Mercato San Severino il 4 luglio 1984, l’attrice campana Ester Botta inizia a recitare a teatro prima di fare il suo esordio televisivo nel 2006.

Leggi anche –> Aurore Erguy, chi è l’attrice: Zoe del film Sole a Catinelle

Infatti, per circa un anno interpreta il ruolo dell’agente Laura Rotunno ne La squadra su Rai 3. Nel 2009, è in un’altra serie made in Naples, la soap opera Un posto al sole.

Leggi anche –> Eleonora Giovanardi, chi è l’attrice protagonista di Quo Vado

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attrice Ester Botta

Sempre nel 2009 recita, accanto ad Alessio Boni, nella miniserie tv Puccini, in onda su Rai Uno. L’anno prima, invece, partecipa all’episodio Questione di feeling della serie tv Tutti pazzi per amore, per la regia di Riccardo Milani. Nel 2010, interpreta il ruolo di Lucia, la cameriera, in Filumena Marturano, la commedia di Eduardo De Filippo, andata in onda su Raiuno. La commedia di Eduardo De Filippo vede come interpreti principali Massimo Ranieri e Mariangela Melato.

L’amore per il teatro di Eduardo la vede nuovamente protagonista in Questi fantasmi, dove interpreta Carmela, la sorella pazza del portiere. Anche in questo caso, interprete e regista è Massimo Ranieri e la commedia viene riproposta sulle reti Rai, proprio come Napoli milionaria. In quest’ultima commedia, la giovane attrice interpreta il ruolo di Maria Rosaria Jovine.