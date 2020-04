Doc-Nelle tue mani, come il vero medico Piccioni ha recuperato la memoria. La storia nella fiction parte dall’esperienza vera di un medico che ha perduto 12 anni dei suoi ricordi a causa di un incidente.



La serie televisiva con protagonista Luca Argentero è tratta da una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni. Quali sono le differenze tra la vita del vero dottore e quella del suo ater ego televisivo?

Leggi anche –> Doc – Nelle Tue Mani, la storia vera: chi è Pierdante Piccioni

Leggi anche –> Doc – Nelle Tue Mani: riprese sospese per il Coronavirus

Doc-Nelle tue mani, la vera storia del medico Piccioni e della sua memoria perduta

Ha fatto il suo esordio in televisione da pochissimi giorni, eppure la serie Doc-Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero, sta già riscuotendo un ottimo successo tra il pubblico.

Gli spettatori infatti si stanno già appassionando a quella che è tratta da una storia vera, ovvero la vita del medico Piccioni e della sua perdita di 12 anni di ricordi.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

La storia raccontata nella serie televisiva è dunque quella di Pierdante Piccioni, ex primario del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Piccioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 2013, ha perso completamente 12 anni dei suoi ricordi. Nonostante questo, il vero protagonista di questa vicenda ha fatto di tutto per tornare a svolgere la propria professione, sebbene avrebbe potuto beneficiare della pensione anticipata di invalidità. Come si legge sulle pagine di Gossipetv, fu il pensiero di tutti gli sforzi e i sacrifici dei suoi genitori per farlo studiare a farlo perseverare nel suo intento.

Piccioni non è purtroppo riuscito a recuperare la memoria perduta, ma ha dichiarato di riuscire a vivere i ricordi cancellati grazie al racconto degli altri.

Certamente tra Pierdante Piccioni e Andrea Fante, protagonista della serie televisiva, sono molte le differenze. Il primo infatti è felicemente sposato e padre di due figli, Tommaso e Filippo. Mentre il secondo intrattiene una vita sentimentale piuttosto intricata ed è padre di una figlia femmina.

Oggi Pierdante collabora con l’ospedale di Lodi assistendo i malati cornici e i disabili. Vedremo se il finale della serie televisiva si riaggancerà o meno alla vita del protagonista di questa storia vera.