Cristiano Ronaldo, in campo durante la quarantena: ecco dove

Non solo corse per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, in quarantena a Madeira, è tornato ad allenarsi in un campo sportivo: ecco dove

Si torna in campo, ma soltanto per due tiri. Cristiano Ronaldo, che si trova nell’isola di Madeira, si è allenato nello stadio lasciando così la sua casa di Funchal. Il portoghese avrebbe lasciato la casa di Funchal per andare in una villa di lusso a Caniçal dove ci sarebbe più privacy per lui. CR7 è volato così in Portogallo dai suoi cari all’indomani della sfida contro l’Inter.

Cristiano Ronaldo, tiri in porta per il portoghese

Così il quotidiano Correio de Manha ha svelato, inoltre, come CR7 avesse così attualmente a disposizione una casa, con affitto da 4.000 euro a settimana, con cinque camere da letto, una sala giochi per i figli, una palestra, una piscina e con un grande giardino dove potersi allenare comodamente. Inoltre, il portale Dnoticias.pt ha pubblicato le immagini che lo vedono impegnato sul terreno di gioco per allenarsi allo stadio di Madeira, aperto soltanto per lui dal presidente della società del Clube Desportivo Nacional.