Coronavirus vaccino | si ai test per quello finanziato da Bill Gates

Situazione Coronavirus vaccino, la Food and Drug Administration approva il progetto sullo studio finanziato da una ingente donazione del fondatore di Microsoft.

Tra i più grandi finanziatori privati che si sono prodigati per cercare di indirizzare la comunità scientifica verso l’individuaizone di un vaccino contro il Coronavirus c’è in prima fila Bill Gates.

Il cofondatore di Microsoft, che dal 2008 si è ritirato a vita privata facendo tanta beneficenza, ha messo a disposizione delle somme ingenti del suo immenso patrimonio, donando volentieri soldi allo scopo di aiutare l’umanità. Ed ora negli Stati Uniti è stata annunciata la partenza ad un progetto di sperimentazione sull’uomo proprio di un vaccino anti Coronavirus, dopo che la FDA – Food and Drug Administration – ha dato il via libera a procedere. È coinvolta la casa farmaceutica INOVIO Pharmaceuticals, Inc., con finanziamenti da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e dalla Bill e Melinda Gates Foundation (BMGF).

Coronavirus vaccino, ci sono altri studi paralleli in tutto il mondo

Questo è il terzo vaccino sperimentale che ha ricevuto il via libera a procedere alla sperimentazione clinica della Fase 1 in totale. Il primo è quello concepito da Moderna Inc. e dai National Institutes of Health (NIH) americani lo scorso 17 marzo. Poi un altro è sorto in Cina. Ed anche in Russia hanno fatto sapere di essere a buon punto. In tutti questi casi seguiranno dei necessari mesi di osservazioni e di ulteriori sperimentazioni.

Servirà almeno un anno per la versione definitiva

Per quanto riguarda il vaccino finanziato da Bill Gates, il suo nome ufficiale è INO-4800 e nei test di laboratorio ha fornito dei risultati incoraggianti sulle cave da laboratorio, le quali hanno sviluppato degli appositi anticorpi contro il Covid-19. Una sperimentazione umana è avvenuta anche su 40 volontari malati di Coronavirus. I tempi stimati per la effettiva realizzazione di un’arma contro questa malattia che sta mettendo a dura prova il mondo sono stimati nei 12-18 mesi già indicati in passato.