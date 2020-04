Coronavirus, Pink guarita: “Cosa più spaventosa della vita” – VIDEO

Il Coronavirus è stata “la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”, spiega la cantante Pink, guarita da qualche giorno.

Un’esperienza terribile, che difficilmente la cantante Pink riuscirà a dimenticare. Sia lei che il figlio Jameson sono infatti risultati positivi al Coronavirus. Lei adesso sta meglio e ne ha parlato via Instagram con la nota conduttrice Ellen De Generes.

La cantante ha raccontato: “A un certo punto, mi sono svegliata nel mezzo della notte e non potevo respirare”. Un racconto drammatico il suo, che Ellen De Generes ha condiviso sul profilo Instagram, nel suo The Ellen Show, diventato virtuale.

Tra i momenti drammatici che la cantante ricorda, c’è la sua difficoltà a respirare e quei “dolori al petto”, che aveva anche suo figlio. Spiega Pink nella sua testimonianza: “Questa è stata la cosa più spaventosa che abbia mai vissuto in tutta la mia vita”. Adesso sia lei che il figlio stanno meglio, ma da questa esperienza ne sono usciti cambiati e l’invito è quello di stare a casa ed evitare contatti, perché questa malattia è pericolosa non solo per le persone più anziane.