Coronavirus, La Russa contro il Cura Italia: “Solo promesse” – VIDEO

Il senatore Ignazio La Russa contro il Cura Italia, il decreto del governo per aiutare famiglie e imprese nella crisi Coronavirus: “Solo promesse”.

Tesissima l’atmosfera al Senato dove il governo guidato da Giuseppe Conte ha posto la fiducia sul Cura Italia, il decreto che incentiva gli aiuti a famiglie e imprese gravemente colpite dal Coronavirus.

Leggi anche –> Coronavirus, Mattarella firma il decreto Cura Italia: ecco le misure adottate

Tra gli interventi più duri c’è quello di Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia ed ex ministro, che non risparmia critiche feroci.

Leggi anche ->Coronavirus, il governo Conte vara il decreto Cura Italia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Vi riempite la bocca di promesse ma ancora non è arrivata una lira a nessuno. E voi cosa proponete alle aziende? Di indebitarsi” – accusa La Russa – “Non si tratta che di un fido, di un debito che si impone alla gente per pagare le tasse. Noi ci ostiniamo a continuare a fare proposte sensate. Ma per fare ciò che serve all’Italia ci vorrebbe una capacità di ascolto che non hanno”. L’esponente di Fratelli d’Italia attacca poi il senatore M5S, Alberto Airola, perché non avrebbe indossato una mascherina regolamentare: “Quella mascherina non protegge. E’ un untore…”, urla nei confronti del collega senatore.