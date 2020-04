Al Bano | “In quarantena ho riscoperto le cose vere”

Il periodo di clausura forzata in casa per via dell’emergenza Coronavirus ha portato Al Bano a vivere momenti che il lavoro aveva messo in secondo piano.

Al Bano sta sfruttando l’opportunità di dover restare a casa per un lungo periodo nel migliore dei modi possibili. Ne parla lui stesso nel corso di una intervista a Radio Capital, in cui svela cosa fa ogni giorno per ingannare il tempo, nell’attesa che la quarantena imposta per l’emergenza sanitaria da Coronavirus presenti qualche nuovo e positivo aggiornamento.

“Sono testimonial del messaggio ‘Restate a casa’ in Spagna, Russia e Cina’. E non mi metto a cantare come vedo che molti miei colleghi stanno facendo. Piuttosto, preferisco la zappa. Ho riscoperto il piacere del lavorare la terra, mettendoci fatica ed impegno. Una cosa che alla fine porta grande soddisfazione”. Attualmente Al Bano è nella sua tenuta brindisina di Cellino San Marco. E probabilmente non vi era mai rimasto per così a lungo, dati gli impegni ed i tour canori soprattutto all’estero.

Al Bano: “In quarantena lavorando la terra, che festa quando questo finirà”

Pare che con lui ci sia anche la sua ex moglie Romina Power. Ma il 76enne cantante, che ha sempre energie da vendere, non disdegna anche qualche aggiornamento niente affatto felice. “Il Coronavirus ha ucciso un mio caro amico, per questo ho già costruito una bara e preparato la fossa per il coronavirus. Quando tutto questo finirà, faremo una festa grandiosa. Ma per far si che questo accada presto, dobbiamo tutti restare a casa e seguire le direttive di Governo ed Istituto Superiore di Sanità”.

