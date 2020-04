Adriana Volpe Magalli | “Niente condoglianze da lui | la sua una pace finta”

Il duo Adriana Volpe Magalli ha fatto molto parlare di sé nel corso degli ultimi anni. La loro ‘guerra’ desta sempre molta curiosità, ora c’è una novità.

Nei giorni scorsi Adriana Volpe era tornata nei pensieri di Giancarlo Magalli. Stavolta non per una delle loro ormai consuete scaramucce, come accade da quattro anni a questa parte.

LEGGI ANCHE –> Cosa c’è tra Adriana Volpe ed Andrea Denver? Lo svela lei | FOTO

La 46enne conduttrice televisiva, per molti anni in Rai prima che non le venisse rinnovato il contratto, è reduce da una fortunata partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 4’, interrotta purtroppo alle battute finali dalla necessità di uscire a causa di un grave lutto. Altrimenti in molti sono certi che sarebbe stata lei a vincere (l’affermazione in finale ha visto Paola Di Benedetto ottenere il success, n.d.r.). Infatti nelle scorse settimane è venuto a mancare il suocero, a causa di complicazioni legate al Coronavirus. A TvBlog, Adriana Volpe parla di Magalli a sua volta, ma non in termini positivi. L’esperto presentatore tv aveva espresso la volontà di fare pace e di evitare uno scontro in tribunale dopo che lei lo aveva querelato per diffamazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Magalli e la domanda su Adriana Volpe: “Ha problemi seri a cui pensare”

Adriana Volpe Magalli: “Giancarlo non mi ha mai cercata, la sua è solo una pace mediatica”

La Volpe però non crede che Magalli sia sincero. “Giancarlo ha detto ai giornalisti di volere fare pace, ma non a me. La sua forse è una ‘pace mediatica’, ma in realtà non mi ha mai cercata. Né con una telefonata, né con un messaggio. Non mi ha fatto neppure le condoglianze per la scomparsa di mio suocero. Il mio numero ce l’ha. Colgo l’occasione semmai per ringraziare tante persone che mi sono state accanto, tra colleghi ed amici. Alcuni anche in modo inaspettato. Hanno inviato delle testimonianze di vicinanza molto belle alla mia famiglia”.

LEGGI ANCHE –> Marito Adriana Volpe, chi è Roberto Parli: età, lavoro, foto e carriera

Tutto ok con il marito Roberto

E con il marito Roberto Parli va tutto bene, come conferma lei stessa. “Mi ha sorpreso il constatare come ci sia chi controlla se un vip segue o non segue un altro vip sui social. Io non sono molto avvezza al loro uso, ad un certo punto non vedevo molti dei profili che seguivo. Ora è tutto risolto”.

LEGGI ANCHE –> Giancarlo Magalli senza freni su Barbara d’Urso: “Spero che…”