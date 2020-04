Un terremoto a Napoli ha svegliato molte persone questa notte. La scossa si è sentita in maniera evidente, le testimonianze sui social.

Scossa di terremoto a Napoli nella notte. Un movimento tellurico ha fatto tremare la terra in particolare a Pozzuoli. Ma l’evento si è sentito anche nel capoluogo partenopeo. L’ora dell’evento coincide con le 02:50. L’Istituto nazionale di vulcanologia ha rilevato una magnitudo di 2.9 a profondità di soli 2 chilometri. L’epicentro a Pozzuoli nei pressi della Solfatara. Tutta Napoli in pratica ha avvertito il sisma, ma allarme tra la gente soprattutto nei quartieri occidentali, da Agnano e Pianura a Fuorigrotta e Bagnoli. Molte le chiamate al 118 da tutta l’area dei Campi Flegrei ma non risultano danni per ora a persone o cose.