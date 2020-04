Un terremoto a Napoli ha svegliato molte persone questa notte. La scossa si è sentita in maniera evidente, le testimonianze sui social.

Scossa di terremoto a Napoli nella notte. Un movimento tellurico ha fatto tremare la terra in particolare a Pozzuoli. Ma l’evento si è sentito anche nel capoluogo partenopeo.

L’ora dell’evento coincide con le 02:50, con le strumentazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che hanno registrato una intensità pari a magnitudo di 2.9. La profondità del sisma è stata stimata in soli 2 chilometri. L’epicentro invece è localizzato a Pozzuoli, a breve distanza dalla Solfatara, che è un luogo di grande interesse dal punto di vista geologico.

5 Piano, Soccavo (Napoli). Letto che vibra pesantemente per diversi secondi. Se ci penso mi tremano ancora le gambe. Ma dico io, ma perché sempre di notte??? #Terremoto #INGV # — Urgias Giusy (@UrgiasGiusy) April 8, 2020

Il terremoto a Napoli si è manifestato soprattutto nella parte occidentale, in particolare nei quartieri di Agnano, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli. In tanti si sono svegliati di soprassalto e hanno lasciato anche le proprie testimonianze sui social network ed in particolare su Twitter. Sono anche pervenute delle telefonate al 118. Non si segnalano comunque danni a cose o persone.

#terremoto segnalato dagli utenti della app Rilevatore Terremoto a 8km da #Napoli, #Italia. 16 segnalazioni in un raggio di 5km. Scarica la app da https://t.co/N9Zyr5BxyY per ricevere allerte in tempo reale pic.twitter.com/iL13tJAAr0 — Earthquake Network (@SismoDetector) April 8, 2020