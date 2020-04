Stasera in tv – Stanotte a San Pietro con Alberto Angela su Rai 1

Alberto Angela stasera con il programma Rai Stanotte a San Pietro – Viaggio tra le meraviglie del Vaticano ci apre le porte di un luogo sacro dell’arte per eccellenza

Roma come non l’avete mai vista sotto la guida di Alberto Angela che stasera poterà i telespettatori nella Città del Vaticano, fra sacralità, storia e arte.

Stanotte a San Pietro – Viaggio tra le meraviglie del Vaticano, ci permetterà di sfuggire alla quarantena con la fantasia… Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sul viaggio storico-culturale che ci aspetta ricordando che la partenza su Rai 1 è fissata alle ore 21.25.

Recentemente, a causa dell’emergenza abbiamo visto dal nostro piccolo schermo la grande piazza di San Pietro vuota, anche durante la preghiera del Papa. Un’immagine di una bellezza desolante, soprattutto se confrontata alla grande affluenza di fedeli che da sempre il Vaticano ha richiamato. Stanotte a San Pietro entreremo in contatto con le bellezze conservate dallo Stato Vaticano in un periodo precedente a quello caratterizzato da questa emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Tuttavia, la notte donerà la possibilità al conduttore di lasciarci aggirare indisturbati fra le più importanti opere mai esistite.

Con gli ospiti d’eccezione Giancarlo Giannini, che sarà la voce narrante del viaggio, e Carlo Verdone che Alberto Angela incontrerà sullo scalone dei Musei Vaticani (realizzato dal Bramante) e che racconterà cosa rappresenta er Cupolone, ossia la cupola della Basilica di San Pietro per i romani. Durante la puntata interverranno anche il velista Giovanni Soldini e l’artista Christo, ideatore del progetto The Floating Piers.

I passi di Angela si muoveranno sul piccolo stato mostrandoci monumenti e opere come la cupola di San Pietro, la Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina, la Casina di Pio IV, i giardini vaticani, l’Archivio segreto, la gendarmeria, la caserma delle Guardie Svizzere.