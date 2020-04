Stasera in tv – Grande Fratello Vip, la finale: news di oggi 8 Aprile

Stasera in televisione, oggi 8 Aprile, il Grande Fratello Vip con la finale proclamerà il vincitore: tutte le anticipazioni e gli scoop sull’ultima puntata del GF Vip

Il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 4 sarà presto noto. Il pubblico ha, infatti, scelto il suo preferito tuttavia solo stasera in televisione potremo sapere chi è il nuovo campione.

La messa in onda del GF Vip 4 inizierà alle ore 21.45 su Canale 5. Scopriamo insieme cosa accadrà oggi in puntata, gli scoop e le anticipazioni, in attesa che venga dichiarato il vincitore di questa quarta edizione.

Grande Fratello Vip 2020: finale questa sera in tv

L’emergenza sanitaria, come sappiamo, ha portato alla chiusura di molti programmi televisivi. Il Coronavirus indirettamente ha influenzato anche il Grande Fratello Vip 4 che pur avendo portato spensieratezza nelle case degli italiani più a lungo di altre trasmissioni comunque si vede costretto a chiudere in anticipo i battenti. La finale sarà, quindi, questa sera e con lei si concluderà una delle più turbolente edizioni del Gf. In finale hanno accesso di diritto Sossio Aruta, Aristide Mummi Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto.

Al televoto ci sono, invece, Andrea Denver, Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Solo uno dei tre concorrenti uscirà indenne dal televoto e potrà unirsi ai finalisti che, eccezionalmente, quest’anno saranno appunto sei.

Il montepremi in palio è i 100000 euro, di cui la metà da evolvere in beneficienza. Ha commosso la dichiarazione di Sossio Aruta, che ha confessato che in caso di vittoria devolverebbe la totalità della sua vincita in beneficenza. È la prima volta che all’emozione per la competizione si uniscono sentimenti come paura e apprensione di sapere cosa è rimasto fuori, cosa attende i concorrenti della Casa che, pur consapevoli, non sanno davvero cosa abbia comportato il periodo di emergenza in cui il nostro Paese si trova ancora immerso.

