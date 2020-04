Stasera in tv Brick Mansions: trama, cast e curiosità

Conosciamo meglio la trama del film, Brick Mansions, che andrà in onda questa sera, mercoledì 8 aprile, su Italia Uno: il cast e le curiosità

Questa sera, mercoledì 8 aprile, andrà in onda il film “Brick Mansions” in onda su ItaliaUno con la pellicola d’azione del 2014 e diretto da Camille Delamarre. Nella Detroit del futuro sono presenti i criminali più pericolosi della città e così ci troviamo nel quartiere popolare e desolato. Qui sopravvivono soltanto i più forti e la legge del branco sarà dettata da, Tremaine, interpretato da RZA, padrone e signore del traffico di droga, che si trova al di sopra di tutti. Così subentrerà improvvisamente un poliziotto sotto copertura, Damien Collier, interpretato da Paul Walker, che cercherà di combattere il crimine e la corruzione.

LEGGI ANCHE –> Amici, terribile lutto per i concorrenti: “Riposa in pace, piccola”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv Brick Mansions: il cast

Successivamente trova Lino (David Belle) che diventa il suo alleato per lotta in “Brick Mansions“: i due combattono insieme il male. Il loro nemico comune diventa Tremaine e dopo il rapimento di Lino, Damien cercherà di aiutarlo. I due diventeranno amici per la pelle lottando insieme contro ogni specie del male. Paul Walker sarà Damien Collier con David Belle che interpreta Lino Duppre. RZA sarà nei panni di Tremaine Alexander e Couchy Boy in K2. Catalina Denis è Lola e Carlo Rota vestirà i panni di George.