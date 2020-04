Nel mondo invece il computo generale delle persone uccise dal Coronavirus è di ormai 82.172 persone. L’Italia resta al primo posto in questa macabra classifica, a quota 17.127. Ma la sensazione è che in particolar modo gli Stati Uniti, ed anche altre nazioni, possano superarci. Invece, sempre a livello globale, i contagi da Covid-19 sono un milione e 431.900. Un terzo di questi, come detto, si trovano proprio negli Usa. Pessima la situazione anche in Spagna, con il sistema sanitario al collasso, 140.510 contagi (più che in Italia) e 13.798 morti. Dei quali 743 nella sola giornata di ieri. Ci sono 7.069 ricoverati in terapia intensiva ma anche 43.208 guariti. In Francia invece le vittime hanno superato le diecimila unità.

