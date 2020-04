Ponte crollato, a novembre il controllo dell’Anas per una crepa: “Tutto ok”

Crolla ponte statale tra Liguria e Toscana: collegava Albiano e Ceparana. A novembre il controllo dell’Anas per una crepa: “Tutto ok”.

Questa mattina, mercoledì 8 aprile 2020, poco prima delle 10:30 è crollato un importante ponte che collegava Albiano (comune di Aulla) e Ceparana (comune di Bolano). Si trattava di un ponte statale, amministrativamente parte della Toscana, e collegava la Liguria con la Lunigiana attraversando il fiume Magra. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, e per il momento si conta un solo ferito e nessun morto. Dopo l’iniziale paura, gli abitanti della zona hanno rivelato un dettaglio fondamentale: a novembre 2019 l’Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) aveva effettuato un controllo d’emergenza sullo stesso ponte, per via di una crepa particolarmente preoccupante, e aveva assicurato che fosse “tutto ok”, senza sospenderne la viabilità.

Ponte crollato tra Liguria e Toscana, a novembre il controllo dell’Anas: “tutto ok”

Lo scriveva La Nazione di Massa Carrara il 3 novembre 2019. La mattina dello stesso giorno l’Anas era stata chiamata per un controllo sul ponte di Albiano Magra, quello crollato questa mattina, allarmata da alcuni viaggiatori che avevano notato una crepa molto vistosa sul viadotto. Dopo il via libera dato in seguito al sopralluogo dei tecnici Anas, alla presenza dell’assessore Mariotti e della Polizia di Stato, l’azienda aveva assicurato i cittadini che la crepa fosse stata solo una conseguenza dovuta al maltempo, particolarmente persistente a novembre, e non aveva modificato la viabilità del ponte.

