Pippo Pattavina, chi è: carriera e curiosità dell’attore siciliano

Carriera e curiosità dell’attore siciliano Pippo Pattavina: chi è, dagli esordi come cantante fino al successo teatrale e televisivo.

Nato nel 1938, Pippo Pattavina, pseudonimo di Giuseppe Pattavina, è un attore siciliano e caratterista. Prima di diventare attore teatrale molto amato, ha fatto una lunga gavetta.

Leggi anche –> Rike Schmid, chi è Elisa della serie Maltese: carriera e curiosità

Infatti, è stato cantante nei nightclub, attore e intrattenitore, esordendo come attore alla trasmissione radiofonica Il ficodindia, che tanto successo riscuote negli anni Sessanta.

Leggi anche –> Maltese – Il romanzo del commissario: dove è stata girata la fiction con Kim Rossi Stuart?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Cosa sapere sull’attore Pippo Pattavina

Ottiene quindi un grande successo con lo spettacolo L’isola dei pupi, scritto da Turi Ferro e interpretato insieme alla compagnia del Teatro Stabile di Catania. Ha in seguito lavorato con Giorgio Albertazzi nel Riccardo III e con Anna Proclemer in Come prima e meglio di prima. Tra i primi attori a cimentarsi con la televisione privata, fu mattatore su Antenna Sicilia del programma Questo piccolo grande Amore, trasmesso tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta. Ha condotto diverse edizioni del Festival della nuova canzone siciliana.

Per la Rai ha partecipato alle trasmissioni Fantastico e Giochiamo al varietà. Sempre in televisione ha interpretato tra gli altri Alfredo in Morte di una strega per la regia di Cinzia Th. Torrini; il Preside Burgio in Il cane di terracotta per la regia di Alberto Sironi; il Senatore Mercuri in La piovra 10 per la regia di Luigi Perelli. Ha fatto spesso coppia con Tuccio Musumeci. Ha interpretato il ruolo del giudice Pietro Scaglione nella fiction Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, andata in onda il 23 e 24 maggio 2016. Inoltre, è stato nel cast della fiction Maltese, con Kim Rossi Stuart.